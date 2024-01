Dilaga la protesta degli agricoltori, Daniela Ventura di Italia Viva: “Il mondo agricolo va ascoltato ed aiutato”

E’ forte l’urlo dei motori delle centinaia di trattori che stanno protestando in questi giorni in tutti Italia, e in Calabria, contro le politiche agricole, contro i costi di produzione, ormai, divenuti insostenibili, contro l’aumento sproporzionato del prezzo del gasolio agricolo e delle materie prime, contro la concorrenza sleale dei produttori esteri e contro la mancanza di un adeguato supporto al credito in agricoltura. Una protesta che dilaga e non si placa e alla quale arriva il sostegno di Italia Viva per voce di Daniela Ventura, dirigente dell’Assemblea regionale Italia Viva – Calabria. <<Piena solidarietà e supporto arriva da me e dal partito di Italia Viva, a cui appartengo. Il mondo agricolo ha bisogno di essere ascoltato ed accompagnato nelle scelte più opportune che tutelino l’impegno e la passione dei produttori che più che mai si impegnato ad offrire cibi sani, di qualità – spiega Daniela Ventura – soprattutto da noi in Calabria, riconosciuta ormai come prima regione italiana per produzione biologica, la tutela degli agricoltori deve far leva sulla sponsorizzazione e promozione delle produzioni locali rispetto a quelle straniere che minacciano, in alcuni casi anche in maniera sleale, la grande capacità delle aziende italiane di fare qualità». Ed ancora, l’esponente di Itala Viva, nel sottolineare come la protesta di questi giorni è la prova che l’Italia intera necessita di politiche di sostegno attivo, aggiunge: <<E’ necessario un sostegno incisivo per il settore agricolo che per l’Italia, e la Calabria in particolare, rappresenta un asse strategico di economia sostenibile. E vanno urgentemente attuate politiche che aiutino le aziende, alle quali si chiede maggiore sacrificio, affinchè possano sentirsi tutelate e difese dal Governo e dalle politiche agricole che verranno messe in campo nei prossimi anni».