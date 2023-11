Falsetta (Bene Comune) su relazione Corte dei Conti: “Specchio della politica finanziario-amministrativa della Regione. Non solo grinze, ma anche parti lisce”

“Il confronto con la Corte dei Conti rappresenta indubbiamente uno dei momenti più emblematici di verifica dell’andamento economico finanziario di una regione, se non addirittura lo specchio della politica finanziario-amministrativa dell’Ente”.

E’ quanto afferma in una nota il Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria Filomena Falsetta in merito alla relazione della Corte dei Conti per la parifica del rendiconto 2022 della regione.

“Ebbene, vedere come la nostra regione, davanti allo specchio, abbia mostrato non soltanto grinze ma anche parti lisce, significa che la Calabria sta iniziando un serio percorso di ringiovanimento, nonostante il susseguirsi di eventi che hanno determinato un momento storico senza precedenti per l’Italia e i suoi territori.

E, tutto questo, grazie ad uno straordinario sforzo di programmazione e gestione economico-finanziaria compiuti dall’attuale Governo regionale e dal Suo Presidente Roberto Occhiuto, che ci rende consapevoli di come la Calabria sia pronta per affrontare le prossime sfide”.