La scuola di formazione politica de “La migliore Calabria”

“ Questa giornata di formazione ha arricchito i ragazzi spesso, o quasi sempre, lontani dal mondo della politica. Tra essi regna la disinformazione, la disattenzione verso temi di fondamentale importanza non solo per il nostro territorio. La loro partecipazione a questa terza edizione della scuola di formazione è segno tangibile che c’è la voglia di conoscere un mondo, quello della politica, ed è per questo che continueremo a garantire ai nostri giovani giornate di arricchimento come questa trascorsa”. È quanto rendono noto, con entusiasmo, i rappresentanti dell’associazione La Migliore Calabria, al termine dei lavori della scuola di formazione politica, arrivata alla sua terza edizione, svoltasi ieri nell’affascinante Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza. La giornata ha visto la partecipazione di illustri ed autorevoli personalità del mondo dell’avvocatura come il costituzionalista Prof. Alfonso Celotto, l’Avv. Achille Morcavallo e l’Avv. Francesca Branchicella, del mondo dell’imprenditoria con l’esperienza professionale di Pippo Callipo, al giornalismo con Massimo Clausi, allo sport con il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio che riferendosi ai ragazzi ha detto loro “per essere felici dovete avere coraggio”. Inoltre il Generale Marco Grazioli ha relazionato su un tema di relativa importanza ‘la legalità economica finanziaria’ instaurando un confronto diretto e coinvolgente con i ragazzi. Poi è stata la volta del Presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri che durante la sua relazione ha affermato “ la base dell’etica nella pubblica amministrazione sta nella qualità non nella quantità, questo è ciò che conta; il potere non deriva da ciò che si fa ma dalle idee che si hanno, siate missionari, bisogna investire nelle proprie idee”.

Nel pomeriggio poi è intervenuta la consigliera del comune di Cosenza Bianca Rende con successivo confronto dei Sindaci Donatella Deposito e Roberto Ameruso. La giornata si è conclusa con il saluto del Presidente della Provincia che ha inteso rivolgersi così ai partecipanti “Oggi più che mai c’è una disattenzione della politica e ci se ne accorge durante gli incontri elettorali, ecco perché iniziative come quella odierna sono da sostenere e portare avanti”. Infine Graziano Di Natale promotore dell’iniziativa e leader dell’associazione, in chiusura, ha rivolto un pensiero ai ragazzi “Essere preparati ci permette di essere più forti e liberi, credete molto nelle vostre potenzialità”.