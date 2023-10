Pnrr, Ponte sullo stretto e autonomia differenziata: i punti chiave dell’intervento di Pier Ferdinando Casini a Catanzaro

“Il ponte sullo Stretto? É tanto che se ne parla. Non vorrei che tra trent’anni la stessa domanda venga fatta a chi verrà a commemorare me”.

É la battuta con cui Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, parlando con i giornalisti a Catanzaro, ha risposto sul progetto di collegamento stabile nello Stretto di Messina. Casini, nel capoluogo della Calabria, è intervenuto all’iniziativa svoltasi nella sede della Regione Calabria per ricordare Carmelo Pujia, democristiano, più volte deputato, sottosegretario ed assessore regionale.

“Il ponte – ha aggiunto Casini – è certamente un opera che presenta elementi molto importanti. Voglio però dire una cosa, soprattutto in riferimento a realtà come la Calabria e la Sicilia: è importante fare il ponte, ma oggi é molto più importante avere una rete regionale stradale è ferroviaria che siano all’altezza”.

“Se non saranno introdotte le compensazioni necessarie, l’Autonomia differenziata affosserà certamente la sanità calabrese”.

“Sul Pnrr ci sono, naturalmente, una serie di problematiche che era anche facile prevedere. Mi auguro, comunque, che su questo tema ci sia la possibilità di un confronto costruttivo tra chi governa e che é all’opposizione”. Ha aggiunto in conclusione l’ex presidente della Camera, Per Ferdinando Casini. “Occorre capire – ha aggiunto Casini – che questi fondi sono indispensabili per la comunità nazionale. Per cui é importante non rimpallarsi eventuali responsabilità, ma lavorare tutti assieme”.