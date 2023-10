L’anno che verrà a Crotone, il sindaco Voce: “Assicuriamo la massima disponibilità”

Abbiamo salutato con soddisfazione il video diffuso ieri sera dal Governatore Occhiuto che ha esplicitato la sua volontà di proporre alla Rai di realizzare il tradizionale appuntamento di fine anno “L’anno che verrà” nella nostra città.

Si tratta di un grande appuntamento che rappresenterebbe una importante vetrina nazionale per Crotone.

Ho chiamato il presidente per ringraziarlo e per assicurare tutto il nostro appoggio e la nostra disponibilità nel caso il progetto, come auspichiamo, si finalizzi in maniera positiva.

Sicuramente piazza Pitagora, per la sua storia e per la sua identità, ove dovesse esserne verificata la fattibilità tecnica ed in piena sicurezza, potrebbe rappresentare la location ideale per l’evento.