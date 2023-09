Guardia di Finanza, Gianluigi D’Alfonso è il nuovo comandante regionale

Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi. Al Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza si insedia il nuovo Comandante, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, che prende il posto del Generale di Divisione Guido Mario Geremia.

La cerimonia si è svolta oggi all’interno della Caserma “Pietro Laganà” di Catanzaro, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Gen. C.A. Rosario Lorusso, delle massime Autorità locali Civili, Militari e Religiose, nonché di una folta rappresentanza di Comandanti e militari dei Reparti del Comando Regionale Calabria, delle Sezioni dell’Associazione Finanzieri d’Italia della provincia di Catanzaro e del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare.

Nel suo indirizzo di saluto, il Generale Geremia ha ringraziato i Comandanti ed il Personale dei dipendenti Reparti operativi per l’intensa attività svolta ed i prestigiosi risultati conseguiti nel periodo trascorso sotto il suo comando, rivolgendo, nel contempo, sentite parole di apprezzamento per l’opera, spesso silenziosa ma di fondamentale importanza per l’ottimale funzionamento dei Reparti, svolta dagli Organi di Staff che, con impegno e professionalità, hanno sostenuto la Sua attività di indirizzo e controllo.

Il Generale D’Alfonso, nel proprio discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Interregionale e ringraziato l’Autorità di vertice per il prestigioso incarico assegnatoli, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo, garantendo massimo impegno e determinazione.

Il Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, ha espresso la propria soddisfazione e ringraziato il Generale Geremia per il lavoro svolto in Calabria che lascia la sede di Catanzaro per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Comando Interregionale dell’Italia Centrale augurando, nel contempo, al Generale D’Alfonso nuovi successi personali e professionali ed esortando i militari della Fiamme Gialle calabresi ad operare sempre con immutato impegno e senso del dovere, adoperandosi per la tutela della legalità e della collettività.

Il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso è nato a Roma il 18 giugno 1963. È laureato in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienza Politiche, Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria e Lettere. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed ha conseguito il Master universitario di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

Tra i vari incarichi ricoperti nel corso della carriera, è stato, Comandante dei Corsi Superiori della Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Roma, dell’allora Nucleo di Polizia Tributaria e del Comando Provinciale di Bari, oltre ad aver ricoperto vari incarichi presso il Comando Generale del Corpo come Capo Ufficio. Nel grado di Generale di Brigata ha ricoperto per 4 anni l’incarico di Comandante Provinciale di Napoli per poi comandare il Comando Regionale Abruzzo nel grado di Generale di Divisone. È autore di testi ed articoli su materie tributarie e tecnico-professionali ed è abilitato Dottore Commercialista, Revisore contabile e Giornalista pubblicista.