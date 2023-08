Quasi tre miliardi euro del 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐞 𝐂𝐨𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 destinati alla Calabria. Montuoro (Fdi): “Una opportunità per stimolare la crescita del Sud. Ora pensiamo al cronoprogramma per le singole delibere”

รˆ diย ๐Ÿ‘๐Ÿ,๐Ÿ’ย ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐๐ขย di euro l’ammontare delle risorse delย ๐ ๐จ๐ง๐๐จย ๐’๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จย ๐žย ๐‚๐จ๐ž๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐žย (๐ ๐’๐‚) del ciclo diย ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐žย ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ/๐Ÿ๐Ÿ•ย destinate alle Regioni e Province autonome, come deliberato oggi dalย ๐‚๐ข๐ฉ๐ž๐ฌ๐ฌ, su proposta del Ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr,ย ๐‘๐š๐Ÿ๐Ÿ๐š๐ž๐ฅ๐žย ๐ ๐ข๐ญ๐ญ๐จ.

Le risorse destinate allaย ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐šย sonoย ๐Ÿ.๐Ÿ–๐Ÿ”๐Ÿ‘.๐ŸŽ๐Ÿ”๐Ÿ‘.๐Ÿ‘๐Ÿ“๐Ÿ“,๐Ÿ•๐ŸŽ, conย ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐žย di delibere CIPESS diย ๐Ÿ”๐Ÿ‘๐Ÿ‘.๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ—.๐Ÿ’๐Ÿ“๐Ÿ‘,๐Ÿ“๐Ÿ•ย euro e importo diย ๐œ๐จ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จย ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐žย dei programmi europeiย ๐ ๐„๐’๐‘ย eย ๐ ๐’๐„ย ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌย diย ๐Ÿ๐Ÿ’๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ–๐Ÿ–.๐Ÿ“๐Ÿ’๐Ÿ—,๐ŸŽ๐ŸŽย euro.

A darne notizia,ย il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Bilancio e programmazione economica, Antonio Montuoro.

“Rispettando il vincolo di destinazione territoriale e gli indicatori demografici e socio-economici, si imputeranno questi fondi con una percentuale pariย ๐š๐ฅ๐ฅ’๐Ÿ–๐ŸŽ%ย ๐š๐ฅย ๐Œ๐ž๐ณ๐ณ๐จ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐จย e il 20% al Centro-Nord โ€“ spiega Montuoro -. C’รจ da sottolineare l’ottimo lavoro del ministro Fitto: queste risorse ci permetteranno di avviare un percorso strutturato e solido diย ๐œ๐ซ๐ž๐ฌ๐œ๐ข๐ญ๐šย per il nostro paese. Grazie a questa delibera, che definisce chiaramente l’๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐จย ๐ช๐ฎ๐š๐๐ซ๐จย ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ซ๐ข๐จย eย ๐ฅ’๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐จ๐ง๐ญ๐žย ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐จย del Fondo di Sviluppo e Coesione di competenza regionale, il Governo siย ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐š, altresรฌ, a consentire a ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessataย ๐ฅ’๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐จย ๐๐ขย ๐ญ๐š๐ฅ๐ขย ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ๐žย ๐š๐ฅย ๐Ÿ๐ข๐ง๐žย ๐๐ขย ๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐žย ๐ข๐ฅย ๐ฉ๐ž๐ฌ๐จย ๐ฌ๐ฎ๐ฅย ๐›๐ข๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ข๐จย ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จย ๐๐ขย ๐œ๐จ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จย ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐žย ๐๐ž๐ขย ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ขย ๐œ๐จ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ญ๐ขย ๐ ๐„๐’๐‘ย ๐žย ๐ ๐’๐„ย ๐ฉ๐ฅ๐ฎ๐ฌย ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•”.

“L’impegno successivo ora dovrร essere quello di definire le singoleย ๐๐ž๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐žย per l’assegnazione delle risorse ad ogni Regione, sulla base della definizione in corso della programmazione 2014-2020, della nuova programmazione 2021-27 e dell’individuazione precisa degli interventi da finanziare, con un chiaro cronoprogramma che neย ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฌ๐œ๐šย ๐ฅ๐šย ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ž๐ณ๐ณ๐šย ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐šย ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐žย ๐ž๐ย ๐ข๐ฅย ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จย ๐๐ž๐ขย ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ขย โ€“ sostiene ancora Montuoro -. Un altroย ๐ญ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จย che si unisce per permetterci di compiere unoย ๐ฌ๐œ๐š๐ญ๐ญ๐จย nella direzione dellaย ๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐žย ๐๐ž๐ขย ๐ ๐š๐ฉย tra le regioni. Un altro “๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ” treno per il mezzogiorno, che saremo in grado di prendere al volo, trasformandolo in progettazioni finalizzate a cambiare,ย ๐ฎ๐ง๐šย ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐žย ๐ฉ๐ž๐ซย ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž, l’immagine della nostra terra”.

“Quest’azione, manifesta ancora una volta, laย ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ญ๐žย ๐ฏ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐šฬ€ย ๐๐ž๐ฅย ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐จย ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐žย di mettere in campo tutti gli strumenti per assicurare investimenti in grado di stimolare laย ๐œ๐ซ๐ž๐ฌ๐œ๐ข๐ญ๐šย e la competitivitร diย ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ขย i territori, con prioritร finanziarie che rispettino leย ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ขย necessitร territoriali,ย ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐šย ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐žย ๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ซ๐žย ๐ข๐ง๐๐ข๐ž๐ญ๐ซ๐จย ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ง๐จ”, conclude il presidente Montuoro.