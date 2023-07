Samengo vicedirettore Tg2, le congratulazioni di Unindustria Calabria e Ance Calabria

«La nomina di Alfonso Samengo a vicedirettore del Tg2 è una notizia che accogliamo con entusiasmo. Samengo ha dimostrato negli anni di avere le carte in regola per approdare ai livelli più alti della professione giornalistica: l’importante compito appena affidatogli non fa altro che confermare il valore delle sue qualità umane e professionali. Gli giungano i più sentiti auguri per la nomina e il più sincero in bocca al lupo per un impegno che si annuncia stimolante. Siamo certi che, anche dalla nuova posizione, continuerà a osservare e raccontare la Calabria per come ha sempre fatto». Così il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il presidente di Ance Calabria, Giovanni Perciaccante, hanno inteso congratularsi con il neovicedirettore di Tg2 Rai e hanno aggiunto: «La nomina giunge quale ulteriore perla che impreziosisce il già ricco curriculum di un giornalista che ha sempre dimostrato come passione, abnegazione, grandi doti umane e capacità costituiscano la “cassetta degli attrezzi” perfetta per la costruzione di un percorso professionale di altissimo valore e profilo».