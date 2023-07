Ponte sullo Stretto, Cantalamessa (Lega): “Per Frantoianni giusto insultare calabresi e siciliani?”

“Nell’universo di Fratoianni, insultare calabresi e siciliani deve andare bene se funzionale ad attaccare il ministro Matteo Salvini. Ministro che, però, è al lavoro proprio per garantire il necessario sviluppo infrastrutturale del Paese. A differenza dei suoi precedenti omologhi più vicini alla parte politica dello stesso Fratoianni, che invece non hanno fatto nulla né per la Sicilia né per la Calabria. La cosa più inutile che gli italiani possano aspettarsi? Commenti simili, di chi si è contraddistinto più per i suoi no che per le sue proposte”.

Lo dichiara il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.