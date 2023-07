Ferrovie, in Calabria il primo treno alimentato con biocarburante Hvo: -80% di emissioni

Ha viaggiato tra Sibari e Reggio Calabria il primo treno del Gruppo FS Italiane alimentato esclusivamente con Hvo in purezza, un biocarburante prodotto da materie prime di origine rinnovabile che può contribuire alla riduzione di oltre l’80% delle emissioni di CO2eq (calcolate lungo l’intera catena del valore del prodotto, in base alla materia prima utilizzata, rispetto al mix fossile di riferimento ndr). Un viaggio andata e ritorno di 700 chilometri, per 13 ore di servizio operativo, che ha rappresentato un traguardo importante per il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, coerente con la strategia di individuare alimentazioni alternative al gasolio sulle linee ancora oggi non elettrificate.

L’utilizzo dei biocarburanti rientra a pieno in questa strategia e s’inquadra nei più ampi obiettivi – fortemente delineati dallo stesso Ferraris – di realizzare un ecosistema di mobilita’ integrata, più sostenibile e digitale, e di raggiungere la carbon neutrality al 2040, dieci anni prima dei parametri fissati dall’Europa. Il treno, mezzo gia’ piu’ sostenibile rispetto ad altre forme di trasporto collettivo e privato, con l’utilizzo del biocarburante Hvo riduce ulteriormente il suo impatto in termini di emissioni di CO2. In questo modo il treno ibrido Blues di Trenitalia, che gia’ puo’ viaggiare anche a batteria oltre che con il pantografo, utilizzando il biocarburante diventa ancora piu’ “green”.