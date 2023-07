Montuoro su adesione Ciciarello a Fratelli d’Italia: “Ennesimo step di un processo di crescita del partito”

“Saluto con favore l’ingresso del consigliere comunale Emanuele Ciciarello nella grande famiglia di Fratelli d’Italia. L’adesione di Ciciarello rappresenta l’ennesimo, significativo, step di un processo di crescita di un partito che ha un grande appeal e che è già impegnato quotidianamente a Palazzo de Nobili, con la consigliera Anna Chiara Verrengia, in un’azione politica a beneficio dei territori, con riconosciute doti di serietà e competenza”. È quanto ha affermato, in una nota, Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Non c’è dubbio – ha aggiunto Montuoro – sul fatto che Ciciarello sia per il partito un valore aggiunto, in virtù del suo background politico di spessore, che ha maturato in anni di esperienza, tra la gente. Così come sono certo che Ciciarello troverà in Fratelli d’Italia, guidato in maniera autorevole dall’onorevole Wanda Ferro, le giuste motivazioni per proseguire nel suo percorso, portato avanti sempre all’insegna di un’instancabile passione, che è il motore di ogni sua iniziativa. Con l’innesto di Ciciarello, il partito, quindi, si rinforza con un elemento pragmatico, concentrato sempre sul raggiungimento degli obiettivi. Auguro – ha concluso Montuoro – al consigliere Ciciarello un ottimo e proficuo lavoro nella nuova casa di Fratelli d’Italia”.