Regione, aiuti Pmi contro caro energia: conclusa la prima fase dell’iniziativa Safe

Si è conclusa la ricognizione del fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese (pmi) calabresi, determinato dall’incremento delle spese energetiche, al fine di attivare misure temporanee eccezionali di sostegno (iniziativa Safe: supporting affordable energy) di contrasto al caro bollette.

Alla chiusura della manifestazione di interesse è emersa un’esigenza complessiva di 41,5 milioni di euro.

Esprime soddisfazione l’assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, per l’importante partecipazione delle imprese calabresi a questa fase di ricognizione dell’iniziativa Safe: “la dimensione della richiesta, che sono certo aumenterà in sede di avviso, dimostra chiaramente che si tratta di un’opportunità preziosa e concreta per le imprese operanti nel territorio calabrese”.

Successivamente a questa prima fase di ricognizione, l’amministrazione procederà a definire un Avviso pubblico per la selezione delle piccole e medie imprese e per la concessione dell’aiuto.