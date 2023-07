Furgiuele (Lega): “Grazie a Salvini 9mln per tratto a monte della strada statale 177 direzione Sila mare”

“Grazie al ministro Salvini il Mit ha sbloccato 9 milioni per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto a monte della strada statale 177 direzione Sila mare, chiuso a causa del crollo del Ponte.

È stato così accolto e dato seguito all’Odg della Lega col quale si chiedeva di monitorare gli esiti della commissione tecnica sulle cause del cedimento del ponte di Longobucco, per promuovere il ripristino dell’opera. L’ennesima conferma del nostro impegno per la Calabria ed esempio di buon governo”.

Lo dichiara in una nota il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega.