Concorso dei Vini Arbëreshë: 200 sfidanti da Calabria e Basilicata

“Artigianali, non convenzionali e non omologati al mondo delle guide enologiche più patinate. Sono vini che emozionano, legati alla terra e al biologico e che esprimono due diverse anime: quella della tradizione tramandata dagli anziani secondo metodi e rituali che si rincorrono da nonno, in padre e figlio; e quella delle nuove generazioni, appassionati alla terra nonostante nella vita lavorativa si occupino di tutt’altro, che spingono le produzioni verso il futuro”.

Lo dichiara il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, che aggiunge: “È questo il valore aggiunto dei 200 campioni che si candidano a conquistare il podio della 18esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë i cui nomi saranno svelati in occasione della cerimonia di premiazione in programma per le ore 20 di sabato 24 alla presenza del Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Albania Frida Krifca”.

San Martino di Finita, Cerzeto, Santa Caterina Albanese, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Benedetto Ullano, Santa Sofia d’Epiro, San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Civita, Frascineto, San Basile, Macchia Albanese, Eianina, Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese, Lungro, Firmo, Acquaformosa. Sono, questi, i territori di provenienza, in tutto 20 tra comunità e frazioni, tra Calabria e Basilicata, dei vignaioli candidati a conquistare il podio per le tre categorie bianco, rosato e rosso.

Piero Bruni, Francesca Oliverio, Diego D’Onghia, Carmelo Schimio, Barbara Fasano, Antonio Carbonara, Angelo Morrone, Salvatore Noia, Salvatore Pace sono i sommelier della Federazione Italiana Sommelier scelti dal Presidente dell’Enoteca Regionale Calabrese Gennaro Convertini, che giudicheranno i diversi campioni di questa edizione record secondo i criteri standard del colore, dell’odore, dell’armonia, dell’intensità e della lunghezza.

Il Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Albania Frida Krifca, in visita istituzionale in Calabria, sarà accompagnata dalla delegazione composta dal viceministro Enio Civici, dalla consigliera Viola Dona, dalla consigliera di comunicazione Nekije Hoxhaj, dal membro dello staff Arsen Ndreu e dal sindaco di Berat Ervin Demo che prenderanno parte ai diversi momenti in programma con la tappa il giorno prima, venerdì 23, a Corigliano-Rossano e Altomonte ed il giorno successivo, a Vakarici. A partire dalla Tavola Rotonda che alle ore 10 sarà ospitata nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo Marino; passando dalla tappa alle ore 19 al Museo del Costume e degli Ori Arbëreshë dove parteciperà anche il viceprefetto vicario di Cosenza Rosa Correale e per finire con la cerimonia di premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria.