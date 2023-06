Cosenza, al via alla Villa Vecchia il “Villaggio del Volontariato”

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, ed il CSV presieduto da Gianni Romeo hanno promosso ed organizzato, nell’ambito delle manifestazione di “Cosenza Capitale del Volontariato 2023”, il Villaggio del Volontariato che avrà come scenario, la suggestiva e prestigiosa Villa Vecchia.

“Una nuova iniziativa di alto spessore e valenza – afferma il sindaco Franz Caruso – indirizzata alla promozione ed alla valorizzazione del meraviglioso mondo del volontariato, che non finirò mai di ringraziare per l’impresa solidaristica che porta avanti con passione ed abnegazione. Un’opera di fratellanza e di comunanza che si esplica non solo nel sostegno a chi è meno fortunato di altri, ma anche nella tutela e salvaguardia del patrimonio artistico/culturale ed ambientale della città ed al suo sviluppo, così come nella sensibilizzazione per una cittadinanza attiva a favore del rispetto del bene collettivo. Insomma un vasto raggio d’ azione quello che abbraccia il mondo del volontariato che, affiancando la governance portata avanti dall’Amministrazione Comunale, contribuisce alla crescita della città e della sua comunità”.

Il Villaggio del Volontariato aprirà i battenti lunedì 26 giugno nella Villa Vecchia che, fino a mercoledì 28 giugno, sarà, per l’occasione, palcoscenico di sport, arte, laboratori, dibattiti e spettacoli.

“L’obiettivo – spiega il presidente del CSV, Gianni Romeo – è di accendere i riflettori sul mondo del volontariato e sulle tematiche sociali attraverso attività ludiche e momenti di riflessione aperti a tutti: bambini, giovani, adulti e anziani. Saranno quattro giorni di condivisione e promozione del volontariato affinchè, a tutti i livelli, il ruolo essenziale che esso svolge venga pienamente riconosciuto”.

Si parte il 26 giugno alle 10 con l’inaugurazione alla quale parteciperanno i rappresentanti istituzionali e le autorità civili e religiose. Si prosegue per tre giorni con un programma ricco di iniziative: dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 sono previsti laboratori, performance, giochi, attività sportive e fattoria didattica; dalle 17 alle 20 si svolgeranno dibattiti e dalle 20 alle 22 la villa si animerà con spettacoli e concerti.

Durante i momenti di incontro si parlerà di rigenerazione urbana e di contesto, di volontariato artistico e culturale e di comunità educanti. Tra le attività previste esibizione di calcio a 5 paralimpico e ping-pong, yoga della risata, minigolf, fattoria didattica, bolle di sapone, scacchiera gigante, arti performative, laboratori artistici.

Gli eventi serali sono affidati il 26 giugno al Teatro dei Fliaci con la rappresentazione teatrale “Eneide” in collaborazione con l’associazione Punto e a Capo, il 27 giugno ad Ars Enotria con il concerto “Sinfonie di aurore boreali” e il 28 giugno al concerto della band cosentina Santateresa.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.