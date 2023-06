Crisi Corap: Mammoliti deposita interrogazione per sapere dal presidente Occhiuto quali interventi saranno adottati

Il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Bilancio di palazzo Campanella Raffaele Mammoliti ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per sapere dal presidente Occhiuto quali interventi immediati saranno adottati per fronteggiare la crisi del Corap.

«Dopo la proroga della fase di liquidazione rimangono ancora tante incertezze in ordine al futuro stesso del Corap e sull’allocazione della forza lavoro – spiega Mammoliti – e in una fase così delicata serve il massimo della concertazione e del confronto. Non va nella direzione giusta, dunque, l’annullamento dell’incontro previsto per il prossimo 20 giugno tra l’assessore Varì e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che l’assessore ha deciso soltanto perché nella medesima giornata era stata organizzata, davanti alla Cittadella, una manifestazione di protesta. Con l’interrogazione presentata – conclude Mammoliti – mi auguro si faccia presto chiarezza sui programmi della giunta in materia e si possa riacquistare uno spirito positivo di confronto indispensabile per risolvere qualsiasi vertenza».