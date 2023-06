Scomparsa Berlusconi, Gentile (FI): “Immenso, combattivo, lungimirante, dotato di un’intelligenza fuori scala”

”Profondamente addolorata per la scomparsa del nostro immenso Presidente Silvio Berlusconi. Coraggioso, determinato, combattivo, lungimirante, generoso, è stato colonna portante nella transizione verso il nuovo secolo. Accerchiato, tradito, assediato, perseguitato, ha sempre reagito con l’ironia e la dignità di chi è dotato di un’intelligenza fuori scala”. Lo afferma Katya Gentile, consigliere regionale di Forza Italia in Calabria. ”Per me oggi viene a mancare un pezzo di famiglia – aggiunge – e sono certa che come me altri italiani si sentiranno ‘orfani’. Grazie di tutto Presidente, continuerò a far tesoro dei tuoi insegnamenti. Qui lasci un grande vuoto. Sentite condoglianze a familiari, amici, colleghi di partito, di coalizione e simpatizzanti. Riposa in pace caro ‘zio Silvio’. Avrai per sempre un posto d’onore nelle mie preghiere e nel mio cuore”, conclude Gentile.