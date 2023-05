Ponte Stretto, Paita: “Fiduciosa sul fatto che si farà”

“Sono fiduciosa sul fatto che finalmente il Ponte sullo Stretto possa essere realizzato”. Lo ha detto Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, a Tagada’.

“Il Ponte va fatto perche’ e’ parte di una rete europea. In piu’, e’ una grande opportunita’ di sviluppo per il Sud. Sono ottimista sul fatto che in questo Paese si possano realizzare anche opere molto difficili come il Ponte.

La nostra e’ una nazione che ha grandi competenze di carattere ingegneristico e ho fiducia nelle capacita’ dei nostri amministratori e dei nostri imprenditori. ll Ponte arriva, peraltro, in un momento in cui, grazie al governo Draghi, sono cambiate delle cose: sono stati finanziati pezzi importanti dell’Alta velocita’ in Calabria come in Sicilia.

E questo consentira’ dei passi avanti anche ai treni come gli intercity, che possono funzionare solo se c’e’ una rete di supporto strutturale”, ha concluso.