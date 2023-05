Intesa Regione-Dia su PNRR, Montuoro: “Giornata importante per la Calabria”

“È una giornata molto importante per la Calabria perché siamo tra le prime regioni in Italia a firmare questo protocollo sul contrasto alle infiltrazioni criminali sui fondi pubblici”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Antonio Montuoro, presidente della Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero che ha partecipato alla firma del protocollo Dia-Regione finalizzato al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi connessi al Pnrr e ai Programmi operativi.

“È anche la dimostrazione – aggiunge Montuoro – che questa Regione fa della legalità un caposaldo, soprattutto in un periodo storico in cui non possiamo permetterci passi falsi sulla gestione di risorse così ingenti indispensabili allo sviluppo”.