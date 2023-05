Forestazione, Ugl incontra l’assessore Gallo: “Occorrono ricambio generazionale e adeguamento dei piani di gestione”

Nei giorni scorsi si è svolto presso la cittadella regionale di Germaneto l’incontro tra l’Assessore regionale all’agricoltura e forestazione, On. Gianluca Gallo, e la segreteria Ugl Agroalimentare guidata dal segretario regionale Guido Cordova Castellani.

Durante l’incontro sono state affrontate le varie criticità del settore forestale e l’Assessore Gallo, coadiuvato dal funzionario della UOA Forestazione Antonio Riga e alla presenza del direttore generale di Calabria Verde dr. Giuseppe Oliva, ha illustrato i propositi e le strategie della Regione Calabria per superare le attuali difficoltà in cui si dibatte il settore forestale calabrese per garantire adeguate prospettive di rilancio del rilevante patrimonio boschivo.

La Ugl Agroalimentare, firmataria del CIRL vigente ed applicato e degli accordi di rinnovo in atto sospesi, ha rappresentato la necessità di sostenere il settore forestale in Calabria per le sue molteplici valenze ecologiche, naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, turistiche. A quasi 10 anni dall’entrata in vigore della legge 25/2013, istitutiva di Calabria Verde, sono ancora rilevabili ritardi e parti di legge rimaste non attuate ed è quindi opportuna una seria riflessione sulle oggettive azioni di rilancio atte a programmare una moderna ed adeguata politica forestale regionale. L’Ugl auspica il ricambio generazionale nel settore, che rimane disciplinato dalla L.442/84, e l’adeguamento dei piani di gestione forestali aziendali che garantiscano sia la tutela e la valorizzazione delle risorse demaniali e sia parità e trasparenza di accesso occupazionale.

L’Ugl- si legge in un comunicato stampa del sindacato – ha inoltre posto all’attenzione e sensibilità dell’Assessore Gallo l’annosa situazione relativa ai contributi previdenziali di tanti lavoratori forestali che ormai prossimi alla quiescenza si trovano spesso alle prese con buchi contributivi che colpiscono sia la maturazione del diritto e sia l’importo stesso della pensione. In merito, Ugl e Regione hanno convenuto sull’attivazione di un apposito tavolo di confronto, che preveda la partecipazione anche dell’INPS, per la trattazione ed il superamento delle problematiche rappresentate da parte sindacale.

L’Assessore Gallo ha assicurato attenzione alle tematiche rappresentate dalla Ugl Agroalimentare, in particolare riguardo le problematiche previdenziali dei lavoratori che si trascinano da anni, e ribadito la volontà della Regione Calabria di superare le attuali criticità e garantire le adeguate prospettive al settore forestale.