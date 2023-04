Psichiatra uccisa a Pisa, l’Ordine dei medici di Catanzaro: “Troppi atti violenti, tragica circostanza costringe a riflessione”

“Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Catanzaro, sicuro di interpretare lo stato d’animo di tutti gli iscritti, rivolge un pensiero commosso a Barbara Capovani, la collega psichiatra barbaramente uccisa a Pisa da una immotivata reazione di un suo paziente verosimilmente colpito da un grave disagio personale favorito forse da norme inadeguate”.

E’ quanto si legge in una nota.

“Questa tragica circostanza – prosegue – costituisce l’occasione di manifestare oltre al dolore anche la forte preoccupazione della categoria per il ripetersi ormai troppo frequente di atti violenti contro gli operatori sanitari derivanti non da disagi singoli e personali ma da una diffusa rabbia di tanti malati e di tante persone ad essi vicine. Questi atti, che derivano certo da intollerabili reazioni personali, sono frutto anche di un crescente disagio collettivo nei confronti del sistema sanità di cui gli operatori sanitari, e i medici in prima fila, sono le incolpevoli vittime mentre è invece evidente il colpevole atteggiamento dei pubblici poteri che continuano a ignorare la gravità della situazione negli ambulatori, nelle corsie di ospedale, sulle ambulanze”.