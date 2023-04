Bimba violentata al Cara di Crotone, Baldino (M5S): “Tragedia evitabile. UE assuma sue responsabilità politiche”

“Privare una bambina della sua innocenza è quanto di più atroce un uomo possa commettere verso un piccolo essere. Serve urlarlo perché il crotonese, con l’atroce violenza subita da una bimba di nove anni nel centro di accoglienza calabrese, continua ad essere luogo di dolore e luogo di responsabilità umane.

Accanto alla solidarietà forte mostrata dai cittadini nella tragedia di Cutro e a quella dei volontari del Cara di Crotone, continua a porsi ancora una volta tutta la vergogna di un sistema di accoglienza che sui migranti mostra per l’ennesima volta la fragilità dell’organizzazione del Paese Italia.

L’Unione europea dovrebbe ritrovarsi sui suoi valori fondanti di comunità e condivisione, invece si divide rimettendosi alla propaganda politica degli Stati membri schiacciata negli interessi nazionali.

Il governo italiano dovrebbe ottenere che l’Europa condivida le operazioni di prima accoglienza con meccanismi automatici di redistribuzione degli arrivi nei Paesi della stessa unione, invece si trasforma in carceriere e pensa di trasformare i centri di accoglienza in luoghi di detenzione per chi ha la colpa di fuggire da miseria, guerra, siccità, da una vita fatta di esistenza negata. Il dolore di oggi continua ad avere responsabilità politiche che bisogna ricordare perché non si ripeta”, così in una nota Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.