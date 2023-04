A Lamezia un convegno sugli antichi mulini di Calabria

Nell’intento di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione degli opifici storici, siano essi mulini da frumento, per castagne o altri prodotti agricoli, l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS) e l’Associazione Comunità dei Grani Antichi e Mulini Storici, intendono proporre una riflessione sui mulini come patrimonio culturale e di sviluppo locale attraverso un convegno dal titolo “Mulini storici e sviluppo locale. Macinare, cultura, lavoro e produrre buon cibo”.



I legami tra i mulini e i contesti culturali e storici locali sono complessi: il mulino è punto nevralgico dell’antropizzazione del territorio e ha contribuito nelle varie epoche alla costruzione del paesaggio; è centro dei rapporti politici, perno della vita sociale ed economica locale e luogo della collaborazione contadina, che ha costruito nei secoli reti di sussistenza, di commercio e di scambio.



In Calabria, oggi diversi di questi siti, anche molto antichi, sono distrutti, altri restaurati, altri perfino ancora funzionanti e attivi, pure se a volte trasformati in musei o in luoghi vivi di produzione e che possono testimoniare alle nuove generazioni modi di produzione antichissimi ma vitali fino ai primi anni del secondo dopoguerra.



Mondi lontani ma anche vicini, orizzonti culturali da scoprire e da rivitalizzare per creare opportunità di incontro e conoscenza per le comunità locali ed economiche, specialmente se riescono a richiamare visitatori desiderosi di riscoprire le antiche “vie” dei mulini e del buon cibo.



L’incontro si svolgerà venerdì 14 aprile ore 17:30 presso la sede Unioncamere in via delle Nazioni a Sant’Eufemia Lamezia.