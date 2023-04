Calabria, il weekend di Pasqua all’insegna della neve: in Sila piste affollate e operatori soddisfatti

Un week end di Pasqua all’insegna del sole e della neve in Calabria. Oltre 400 gli sciatori che stamattina hanno deciso di attraversare le piste innevate di Lorica. Anche Pasqua e Pasquetta sulla neve a Lorica grazie alle condizioni meteo che hanno garantito il prolungarsi della stagione invernale con la soddisfazione di ristoratori e operatori turistici.

“Non e’ la prima volta che abbiamo la neve a Pasqua – ha detto all’AGI l’imprenditore Francesco Lico, presidente anche della Pro Loco – infatti Monte Botte Donato e’ denominato il piccolo ghiacciaio del Sud ed e’ da sempre una certezza per la neve in Calabria. Piste bellissime e parecchia neve, in parte anche caduta negli ultimi giorni. Lorica e’ pronta a ospitare numerosi turisti in questo weekend di Pasqua facendo registrare il tutto esaurito tra strutture ricettive e ristoranti.

Lorica si presenta sempre piu’ attrattiva e funzionale 365 giorni l’anno grazie ai numerosi operatori che investono da tempo e ai Comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e alla Provincia di Cosenza che investono sempre di piu’ nella localita’ silana con servizi necessari per una localita’ turistica”. E’ questa, infatti, una delle priorita’ della presidente della Provincia Rosaria Succurro che e’ anche sindaco di San Giovanni in Fiore ed e’ da tempo impegnata a valorizzare le bellezze della Sila.

“Ormai da qualche anno in Sila nevica anche ad Aprile – ha spiegato sempre all’AGI la presidente di Confcommercio Sila Grande, Antonella Tarsitano – e cio’ consente di prolungare la stagione invernale. Grazie alla lungimiranza di Ferrovie e alla collaborazione della Provincia e delle amministrazioni locali, gli impianti sciistici di Lorica sono ancora attivi e funzionanti e la nostra localita’ e’ ritornata, dopo anni di disagi dovuti prima alla chiusura degli impianti e poi al Covid, a risplendere. C’e’ grande entusiasmo e vivacita’ tra gli imprenditori che hanno resistito fino a oggi, ma anche tra le tante nuove persone che stanno investendo sul nostro territorio con idee nuove e stimolanti”.