‘Ndrangheta, Antoniozzi: “Procuratore Bombardieri grande risorsa”

“Abbiamo il massimo rispetto per il Consiglio di Stato e per le sue pronunce sul caso Bombardieri ma non possiamo non evidenziare che il procuratore della Repubblica dì Reggio Calabria è un grande magistrato”.

Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

LEGGI ANCHE >>>>> Il Consiglio di Stato al Csm: adeguarsi allannullamento della nomina di Bombardieri a procuratore di Reggio Calabria

“Sarà il Csm a fare le valutazioni imposte da Palazzo Spada – aggiunge Antoniozzi – ma Bombardieri è una grande risorsa nella lotta alla ‘ndrangheta e nella difesa della legalità. È un magistrato che unisce rigore ad equilibrio e che, grazie a un lavoro certosino ha contribuito fortemente a indebolire il cancro principale della nostra regione. Per questo merita la considerazione di tutte le forze politiche e sociali”.