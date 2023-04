Salute, Molinaro (Lega): “Piace il dialogo del ministro Locatelli con il mondo della disabilità”

“La ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, della Lega, ha lavorato per molti anni nel campo dell’assistenza, della cura, dell’educazione e dell’accoglienza di persone adulte con disabilità intellettiva. Mantiene questo approccio umano e professionale svolgendo il suo ruolo.

In questi giorni in Calabria lo sta dimostrando in ogni occasione”. Lo afferma Pietro Molinaro, Consigliere regionale della Lega in Calabria.

“Piace il dialogo competente, semplice, empatico e autorevole con il mondo della disabilità -aggiunge – molto apprezzato dai rappresentanti Istituzionali e dalle Associazioni che si occupano di disabilità. Rimanere in Calabria per la Giornata Mondiale dell’Autismo di domani, 2 aprile, è un segnale di grande delicatezza e tenerezza.

Grazie Ministra”, conclude Molinaro.