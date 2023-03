Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “Ok in Cdm. Avanti tutta”

“Con l’ok in Cdm al Ponte sullo Stretto prende corpo un percorso che ci porterà a costruire una delle opere più importanti e strategiche non solo per il Mezzogiorno, ma per l’Italia e l’Europa intere. Una struttura ecologica, sostenibile che guarda al futuro. Ora avanti tutta con gli obiettivi della Lega: snellire e sburocratizzare. Il nostro Paese deve tornare attrattivo per chi vuole investire. Questo progetto e una serie di riforme, tra cui il codice degli appalti, sono il segnale del buon operato del ministro Salvini al Mit”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, vicecapogruppo alla Camera.