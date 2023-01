Scuola, Antoniozzi: “La Calabria investa su infrastrutture”

“Il rapporto di Legambiente sulle scuole in Calabria merita una riflessione e una risposta convinta da parte della giunta regionale”.

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Purtroppo – prosegue – in questi decenni le infrastrutture scolastiche sono state abbandonate al loro destino in tutto il Paese con una scarsa attenzione verso la sicurezza. Con i fondi del Pnrr si può e si deve cambiare la situazione destinando ad ogni singolo istituto le risorse necessarie per gli interventi edilizi e per gli arredi che sono un altro argomento essenziale su cui intervenire. È necessario che la Regione detti le linee guida sulla programmazione e destini le somme necessarie alle scuole per recuperare tutto il terreno perso in questi anni, puntando su un ammodernamento che non può più essere dilazionato”.