Orrico (M5S) aderisce alla campagna di solidarietà delle attiviste iraniane: “Adotterò ‘politicamente’ manifestante condannato a morte”

”Anche io, come molti colleghi del M5S, ho deciso di aderire alla campagna di solidarietà pensata dalle attiviste iraniane e di adottare ‘politicamente’ un manifestante condannato in Iran alla pena capitale per aver protestato dopo la morte di Masha Amini chiedendo maggiori libertà, soprattutto per le donne”. Lo afferma la deputata del M5S Anna Laura Orrico.

”Ho scelto di farmi portavoce di Mohammad Hosseini, attore teatrale di 26 anni arrestato lo scorso novembre – aggiunge -, mi rivolgerò anche all’attuale ambasciatore iraniano in Italia scrivendogli una lettera di rimostranze. In questo preciso istante sono molti i cittadini iraniani nel braccio della morte in attesa di esecuzione per aver manifestato il loro dissenso, spesso senza neanche aver avuto un regolare processo oppure un avvocato, ed il contributo di tutti, per fare massa critica e creare più pressione possibile, è importante”.

”Perciò – conclude Orrico – vi invito ad aderire a questa campagna affinché il governo iraniano sospenda le esecuzioni. Le condanne a morte vanno fermate”.