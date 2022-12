“Non sarò presente il 12 in consiglio regionale perché impegnata in Parlamento ma chiedo ai miei colleghi di ritirare la proposta di legge sulle sale da gioco”. Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, deputato della Lega e capogruppo in consiglio regionale.

LEGGI ANCHE >>> Il coordinamento “Mettiamoci in Gioco” ai consiglieri regionali: “No al taglio delle regole sul gioco d’azzardo”

>>> “Dal Consiglio regionale un ‘azzardato’ regalo di Natale”

“Ho registrato gli interventi delle comunità dì recupero, dei medici, dei sacerdoti ché contrastano la ludopatia. La proposta di legge aveva altre intenzioni ed è vero che molte persone giocano online ma penso che l’intelligenza di un politico sia quella di recepire istanze e critiche del territorio”.