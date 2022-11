Mafia, la senatrice Cucchi (AVS) interroga il ministro Piantedosi su ‘ndrangheta nel litorale romano

“Negli ultimi anni ad Anzio e Nettuno le organizzazioni mafiose si sono fortemente radicate, come attestano numerose sentenze, anche definitive, che hanno certificato l’operativita’ di clan camorristici dei casalesi e del clan Gallace ascrivibile alla ‘ndrangheta”. Lo afferma la senatrice Ilaria Cucchi, Alleanza Verdi e Sinistra, vicepresidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, in un’interrogazione al Ministro dell’Interno Piantedosi.

“A seguito delle inchieste delle Forze dell’Ordine e della magistratura che hanno portato a numerosi arresti e a scoprire un sistema di relazioni tra esponenti della malavita e della politica locale, nel febbraio scorso, sono state nominate due commissioni di accesso per verificare l’esistenza di condizionamenti mafiosi nei Consigli comunali di Anzio e Nettuno. La societa’ civile ha chiesto una netta risposta dello Stato denunciando una forte omerta’ sui territori, per questo chiediamo al ministro dell’Interno quali iniziative intenda prendere in riferimento alle relazioni depositate dalle commissioni di accesso presso i comuni di Anzio e Nettuno e di avviare subito un dialogo con le comunita’ locali, al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso diffondendo la cultura della legalita’ e della cittadinanza responsabile”, spiega.

“Chiediamo anche quali misure il governo intenda mettere in campo per consolidare azioni strutturali di prevenzione del fenomeno e per il contrasto culturale e sociale, anche per Roma, dove la mafia e la corruzione sono fortemente radicate, cosi’ come testimoniano le ultime operazioni di Polizia”, conclude.