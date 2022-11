De Magistris: “In Calabria si bevono i laghi e sottraggono l’acqua, è una terra depredata”

“Le multinazionali in Calabria si bevono i laghi per fare profitto e sottraggono l’acqua, il bene comune per eccellenza, alle terre, ai contadini, alla vita. L’acqua è un bene comune e da Sindaco di Napoli sono stato l’unica istituzione italiana ad attuare il referendum sull’acqua pubblica. Ai profitti per pochi abbiamo sostituito gli utili per tutti. La Calabria, regione ricca di verde e di falde acquifere, è la regione tra le più depredate da una politica regionale corrotta nell’anima e da multinazionali che utilizzano questa terra della periferia d’Europa per colonizzare e saccheggiare: dai laghi alle biomasse, dalle centrali termoelettriche agli insediamenti a carbone. È ora che il popolo si riprenda i beni comuni cacciando speculatori e stupratori delle nostre terre.”

Lo afferma in una dichiarazione Luigi de Magistris