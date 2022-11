Loizzo (Lega): “Bene decreto Calabria, ora lavoriamo insieme per sanità efficiente”

“Bene decreto Calabria, ora lavoriamo insieme”. Plaudiamo all’iniziativa del governo Meloni dì Prorogare il decreto Calabria sulla sanità. Lo dichiara l’on Simona Loizzo, deputato della Lega. Ci siamo impegnati con la nostra delegazione di governo per appoggiare la richiesta del presidente Occhiuto – dice Loizzo – soprattutto in virtù del fatto che la regione potrà usufruire di finanziamenti preziosi e potrà effettuare assunzioni straordinarie. Ora lavoreremo insieme al presidente Occhiuto -conclude Loizzo – per garantire in tempi brevi una sanità efficiente ai calabresi.