Antoniozzi (FdI): “Decreto Calabria successo Meloni Occhiuto”

“Benissimo proroga decreto Calabria”. La proroga del decreto Calabria da parte del governo Meloni dimostra la grande attenzione che il nuovo esecutivo ha per la Calabria e la considerazione verso il presidente Occhiuto. Lo afferma l’on Alfredo antoniozzi deputato di Fratelli d’Italia. Avevamo subito appoggiato la richiesta di proroga del presidente Occhiuto necessaria per non perdere i finanziamenti pluriennali e per avviare le assunzioni nelle asp e negli ospedali.

Il presidente Meloni ha confermato grande attenzione verso le esigenze della sanità calabrese – prosegue Antoniozzi – che dovrà uscire presto dal commissariamento. Ora bisogna partire con i bandi -conclude Antoniozzi – e su questo collaboreremo con Il presidente Occhiuto, consapevoli che potremo dare un nuovo volto alla sanità calabrese