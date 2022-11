Banche: il calabrese Pensabene è il nuovo presidente della Fondazione Carical

Giovanni Pensabene è il nuovo Presidente della Fondazione Carical. Subentra a all’avvocato Luca Morrone. Nato a Reggio Calabria, Pensabene si è laureato in Scienze politiche all’università di Messina. Ha rivestito ruoli di dirigenza in enti pubblici e privati come esperto di lavoro e politiche sociali e, dal 2018, aveva assunto la vicepresidenza del Consiglio generale della Fondazione. Membro del Direttivo nazionale Movimento di cooperazione con l’America Latina (Mlal), dell’Agesci e coordinatore di “Movimenti politici cittadini”, dal 1993 al 2002 Pensabene è stato assessore alle Politiche sociali, Sanità, Giovanili, Comunitarie e del Lavoro del Comune di Reggio Calabria e, in tale ruolo, ha realizzato il progetto comunitario di riqualificazione urbana, sviluppo economico, integrazione sociale Urban. Membro della Consulta nazionale per l’immigrazione del Cnel, è stato presidente del “Patto territoriale dello Stretto” e della Rete europea delle città dell’Economia sociale). Già portavoce del Terzo Settore della Calabria, Pensabene è attualmente presidente della Consulta del Terzo Settore della Regione, all’interno della quale è stato, in passato, dirigente dell’assessorato al Lavoro e Politiche sociali. “Intendo implementare – ha detto il presidente Pensabene – la presenza fattiva della fondazione Carical sul territorio calabrese e lucano, sostenendo e dando maggiore visibilità agli interventi che possano aiutare concretamente e in modo duraturo la crescita delle due regioni, in sinergia con il nuovo direttore dell’ente, Carlo Cannataro, eletto dal Consiglio di amministrazione il 3 ottobre scorso, dottore commercialista e già presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Carical.