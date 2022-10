Elezioni, Ventura (Italia Viva): “Il nostro progetto ha raccolto consensi. Ripartiamo da qui”

All’indomani dell’inizio della XIX legislatura per il Senato della Repubblica italiana, Daniela Ventura, dirigente di Italia Viva Calabria e candidata al Senato alle scorse elezioni, fa la sua analisi sul post – voto e sul futuro del suo partito.

Nell’augurare buon lavoro al nuovo governo, Daniela Ventura fa suo il bilancio di questa ultima tornata elettorale nazionale e commenta: “Il risultato raggiunto dall’alleanza Italia Viva – Azione, e quindi dalla coalizione che ha dato vita al Terzo polo, nato poche settimane prima del 25 settembre, e che per la prima si è affacciato sugli scenari politici italiani, ha dimostrato che il nostro progetto ha raccolto i consensi degli italiani. Un 7,7% che siamo stati capaci di portare a casa e che rappresenta il nostro ottimo punto di partenza sul quale lavorare. In Calabria abbiamo raggiunto, così come nel resto del Sud, circa il 4 %, un dato che ci fa ben sperare e ci sprona a continuare a lavorare sui territori, ad ascoltarli per crescere noi come partito ma ci deve far anche riflettere sul maggior impegno che dobbiamo mettere in questo nostro percorso di crescita politica per infondere ancora più fiducia nei calabresi. Dal mio tour elettorale, infatti, ho incontrato cittadini sempre più sfiduciati delle politica e delle istituzioni. Ecco, noi come Italia Viva questa fiducia dobbiamo ricostruirla e restituirla alla gente. Dovrà essere proprio questo uno degli obiettivi cardine dei nostri programmi”.

Daniela Ventura, poi, lancia uno sguardo al futuro del partito che rappresenta: “Italia Viva le idee le ha e sono valide. Abbiamo programmi concreti per la crescita e lo sviluppo dei territori e siamo una comunità di persone che ha lavorato tanto con tanto entusiasmo e continueremo a farlo per un’ItaliaSulSerio e per una CalabriaSulSerio”.