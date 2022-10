Il deputato Antoniozzi incontra presidente Camera di commercio Italo-araba: “Gioia Tauro hub importante del Mediterraneo”

Incontro, oggi, nella sede della Camera di commercio Italo araba tra il Presidente, Rocco Gallucci, e l’on Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

Un incontro cordiale e proficuo – si legge in un comunicato stampa del politico – che è servito a tracciare le linee di convergenza e di espansione tra l’ente e la Calabria, nell’ambito di un potenziamento del ruolo strategico della regione all’interno del Mediterraneo.

“La Calabria – ha detto Antoniozzi – è in una posizione baricentrica , fulcro di sviluppo economico e di mediazione politica e diplomatica con i Paesi del medioriente.

Da Gioia Tauro che è l’hub più importante del Mediterraneo – ha aggiunto Antoniozzi – può e deve partire una convergenza con le imprese italiane impegnate in progetti di sviluppo e cooperazione che possa portare benefici concreti anche alla Calabria”.

Il presidente Gallucci ha ricordato come “la Camera di commercio abbia rapporti consolidati e convenzioni con l’Unical per iniziative di start up e di innovazione che possono interessare molte piccole e medie imprese”.

Gallucci e Antoniozzi si rivedranno per lavorare insieme a iniziative espansive che interessino, da vicino, anche le realtà calabresi