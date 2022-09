“Azione”, Scionti: “Con Aieta si unisce a noi parte migliore del PD”

“Salutiamo con soddisfazione e grande entusiasmo l’avvicinamento di Giuseppe Aieta, già consigliere regionale e sindaco di Cetraro, al progetto del Terzo Polo ed alla leadership di Carlo Calenda. Oggi si unisce a noi la parte migliore del PD, la più illuminata e competente”. Così in una nota Fabio Scionti, segretario regionale di Azione.

E continua: “Assieme alla segreteria nazionale ed al nostro Presidente Matteo Richetti, con il quale c’è stata una forte interlocuzione in questi giorni, crediamo che l’apporto che Giuseppe Aieta potrà dare al progetto sarà sostanziale e di grande spessore. Aieta è persona perbene e di grande competenza ed esperienza, dalla personalità politica raffinata e dinamica, e incarna perfettamente l’impronta riformista ed europeista che il progetto del terzo polo si è dato. Un progetto che di giorno in giorno continua ad avere consensi e questo ci fa capire che c’è voglia di una politica di concretezza e di responsabilità anche in Calabria.Spetta a noi, ora, raccogliere la sfida che ci siamo posti.”