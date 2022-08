Reddito di Cittadinanza, Loizzo: “Lega lo vuole riformare non abolire. Mantenerlo per chi non può lavorare”

“Matteo Salvini ha ribadito che vogliamo riformare il reddito di cittadinanza non abolirlo, mantenendolo per i più bisognosi”. Lo afferma Simona Loizzo, candidata al collegio plurinominale della Camera per la Lega in Calabria.

Durante il governo gialloverde il Carroccio, nel Conte I, approvò insieme ai colleghi di maggioranza il provvedimento bandiera del Movimento Cinque Stelle. Uno strumento di welfare, successivamente, divenuto oggetto di scontro politico, con i partiti di centrodestra spesso critici.

“Ovviamente per coloro che, davanti a offerte di lavoro, dicessero no – prosegue Loizzo – sarebbe giusta la revoca, così come avviene in tutti gli altri Paesi. Chi, invece, non può lavorare o non trova lavoro dovrà continuare a prenderlo-dice ancora Loizzo – e la Lega, che è un partito con una profonda radice sociale, non lo ha messo in dubbio”.