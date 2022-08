Pitaro (Pd): “Salvini non ha mai abbandonato pregiudizi antimeridionali”

“Salvini ogni tanto getta la maschera e dà voce ai suoi atavici pregiudizi antimeridionali e alla sua ostilità verso l’Europa che la Lega non ha mai abbandonato. Nel comizio in Puglia, forse per accattivarsi le simpatie delle aree economicamente meglio messe del Paese, attacca anche la Regione Calabria a proposito dei fondi del Pnrr. Fondi che per il Mezzogiorno sono l’appuntamento della vita e a cui la Calabria non rinuncerà, benché la Lega nutra l’idea, scommettendo sul non utilizzo delle risorse al Sud, di dirottarli al Nord. Salvini svela, ancora una volta, la sua intolleranza verso l’Europa che tra le missioni del Recovery include inequivocabilmente il superamento del gap Nord Sud”.

Lo afferma, in una nota, Francesco Pitaro, candidato Pd nel collegio senatoriale Catanzaro-Vibo-Reggio Calabria