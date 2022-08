Coronavirus, 5 vittime e 1.526 contagi in Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.640.269 (+5.429).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 531383 (+1.526) rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 28,11%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.220 (51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.165 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85.507 (85.137 guariti, 370 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51.491 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51.437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99039 (97.769 guariti, 1270 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2208 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2191 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50965 (50709 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.390 (49 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.341 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179.598 (178.756 guariti, 842 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.394 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.170 (43.991 guariti, 179 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 341 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 442 nuovi soggetti positivi di cui 32 fuori regione. Inoltre specifica che “Oggi si registrano 441 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 442 unità e non di 441, in quanto è stato registrato il decesso di un paziente, residente nel territorio dell’ASP di Cosenza, ricoverato nel Reparto di Terapia Intensiva AO Pugliese Ciaccio e pertanto in precedenza in carico all’ASP di Catanzaro”.

Nel bollettino odierno si registrano 5 vittime. Sono 190 (+10) i ricoverati Covid in area medica; 6 le persone in Terapia Intensiva (-1).

I nuovi casi sono così suddivisi territorialmente: 319 Catanzaro, 410 Cosenza, 202 Crotone, 387 Reggio Calabria, 154 Vibo Valentia, 54 Altra Regione o Stato Estero.