Saccomanno (Lega Calabria): “Alta velocità, sono mesi che la Lega sostiene la mancanza di fondi”

“Afferma il presidente Occhiuto di aver incontrato ieril’amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, e, nel corso dell’incontro, di aver appreso che quest’opera non è inclusa in quelle finanziate dal Pnrr. Sarebbe stato sufficiente, senza attendere tanti mesi, che il presidente avesse letto il nostro intervento relativo all’incontro avvenuto a Catanzaro, alla fine del mese di aprile, dal quale è emerso, per voce di incontestabili esperti del settore, che non vi era un euro per l’alta velocità. Comunque, ringraziamo, in ogni caso, il presidente Occhiuto per aver fatto chiarezza e per essersi finalmente reso conto delle difficoltà in cui vive la Calabria e della necessità di una condivisione del percorso da portare avanti nell’interesse della nostra regione”. Lo afferma in una nota il Commissario Regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.