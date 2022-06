Calabria, Gentile (FI): “Bene Sorical a Regione”

“Un settore strategico come quello del ciclo delle acque in Calabria diventa al 100% pubblico. Un altro traguardo raggiunto dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il quale dimostra ancora una volta non solo concretezza ma un esemplare profilo istituzionale”. Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia. “Qualche settimana fa, infatti, anche la societa’ che gestisce i tre aeroporti calabresi, la Sacal – prosegue – e’ diventata a completo capitale pubblico, a dimostrazione di un’imponente e complessiva opera di riordino, semplificazione e riorganizzazione dei settori strategici portata avanti dal governatore. Questi sono i fatti che servono alla Calabria, che le consentiranno di fare un balzo in avanti nel futuro in termini di nuove opportunita’, sviluppo delle sue potenzialita’ e completa efficienza dell’amministrazione”.