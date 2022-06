Sostenibilità, anche i giochi fanno la loro parte

Era il 2019 quando colossi del gaming come Sony, Microsoft e Ubisoft si sono uniti nell’iniziativa dal titolo Playing for the Planet. Un’iniziativa nata sotto l’egida delle Nazioni Unite e che ha visto riunirsi oltre 50 brand attivi nel settore, impegnati ad azzerare le loro emissioni di anidride carbonica entro il 2030.

“L’industria dei videogiochi è un nuovo alleato nella corsa per un pianeta a zero emissioni e positivo per la natura – ha spiegato Sam Barrat, Chief of Youth, Education and Advocacy della UNEP – Il lavoro che Playing for the Planet Alliance ha intrapreso nel 2021 è impressionante e mostra cosa è possibile quando gli strumenti di collaborazione sostituiscono la mentalità della competizione. Anche se resta ancora molto da fare, l’iniziativa ha fatto molta strada in soli due anni”. Intanto qualcosa è stato fatto: 21 aziende, come Google Stadia, Electronic Arts, Rovio, WildWorks, hanno stipulato un accordo per utilizzare tecnologie ad alta efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre di 30 milioni di tonnellate le emissioni di C02.

Ma in che modo i videogiochi e il gaming possono aiutare nella sostenibilità? In che modo possono influenzare i giocatori? Innanzitutto spingendo gli utenti a parlare di certi temi, facendoli trovare di fronte a dilemmi morali ed etici legati alla sostenibilità. Un progetto che è attuabile anche nel mondo del gioco d’azzardo. Si pensi alla piattaforma di gioco online StarVegas che annovera nel suo palinsesto un gran numero di titoli legati alla natura, al green e all’ambiente. Un esempio virtuoso, sebbene il suo prodotto sia tutto ironico e dissacrante, è quello di Molleindustria. Stiamo parlando di un collettivo di programmatori con sede a Milano che ha creato Oligarchy, un gioco in cui i protagonisti hanno l’obiettivo di fermare le energie rinnovabili e alternative per sfruttare le risorse del pianeta. Un intento critico, che permette al giocatore di capire quali possano essere le conseguenze di un determinato stile di vita.

Firmato Strange Loop Games è invece il gioco ECO: c’è un meteorite che sta per spazzare via la Terra, occorre creare una nuova tecnologia senza però inquinare il mondo.

Giochi con tema civile, sostenibile, ambientale. Impegno pratico, fattivo delle aziende di gaming. Sono tanti gli esempi virtuosi di questo tipo. In una battaglia, quella per l’ambiente la natura, che vede tutti dalla stessa parte. Quella del pianeta.