Leone e De Sarro tra i top ricercatori italiani, il messaggio di Mancuso

“Complimenti vivissimi ai professori Giovambattista De Sarro e Nicola Leone rettori dell’università Magna Graecia di Catanzaro e dell’Unical di Arcavata, tra i nove rettori del Meridione che fanno parte della top 20 dei ricercatori italiani stilata dalla Stanford University”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.

“La Calabria – prosegue Mancuso – soffre per uno storico deficit infrastrutturale, che la penalizza in competitività e qualità della vita e che la Regione ha preso di petto con l’intenzione di colmare. Ma dispone di un prestigioso patrimonio ambientale, storico, culturale e architettonico e di un sfilza di intelligenze in ogni settore – incluso quello dell’Intelligenza Artificiale ‘deduttiva’ – che costituiscono un formidabile punto d’eccellenza di cui essere orgogliosi e su cui puntare. Per ridare speranza e fiducia ai nostri giovani e a tutti noi. E – conclude il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale – per classificare i pregiudizi antimeridionali e le battute infelici dall’acre sentore razzista, come un cumulo di sciocchezze”.