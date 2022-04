Caro bollette, Magorno (IV): “Maggiori fondi per i comuni”

“Da un lato l’aumento delle bollette, dall’altro il difficile contesto internazionale; in mezzo la pandemia che non è ancora finita. Non resti inascoltato l’appello del Presidente #Anci , Antonio Decaro. È necessario destinare ai comuni italiani nuovi fondi, come ad esempio, la possibilità di utilizzare gli avanzi di bilancio per la spesa corrente in modo da affrontare le emergenze in corso e garantire i servizi fondamentali senza essere costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. I sindaci non siano lasciati soli”.