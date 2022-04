Calabria, De Francesco (FdI): “Presenterò a fine mese ddl di prevenzione della pedopornografia”

“Presenterò entro la fine del mese di aprile il disegno di legge regionale di prevenzione della pedopornografia, sperando che possa trovare convergenze ampie sul piano politico e sociale”. E’ quanto afferma in una nota Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della prima commissione consiliare.

“Cercheremo di fare in modo che la Calabria- dice De Francesco- possa dotarsi, nel rispetto del ruolo e delle competenze delle regioni, una normativa che possa favorire una cultura della prevenzione di un fenomeno agghiacciante che, purtroppo, ancora oggi colpisce , solo in Italia, decine di migliaia di minori. Le norme nazionali di contrasto sono efficaci e positive- aggiunge De Francesco- anche se ancora, in alcuni casi, ci sono fessure che consentono per alcuni tipi di reato il patteggiamento. Le Regioni-continua la consigliere regionale- devono puntare sui centri di aggregazione, sui consultori, sul rapporto simbiotico con il mondo della scuola per intercettare quelle aree di disagio che possono nascondere casi di pedofilia. Saremo aperti ad ogni confronto- conclude De Francesco- nell’interesse supremo dell’infanzia, la cui sacralità è intangibile”.