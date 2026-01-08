La Reggio BiC torna in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia

“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
È tempo di tornare sul parquet per la Reggio BiC, pronta ad aprire ufficialmente il proprio 2026 con una trasferta di grande prestigio e difficoltà. Sabato 10 gennaio, alle ore 15, la formazione reggina sarà di scena a Giulianova per affrontare l’Amicacci, in un match che si preannuncia intenso, combattuto e ricco di significati, soprattutto in chiave Coppa Italia.

Per i ragazzi guidati da coach Antonio Cugliandro non si tratta di una semplice gara di campionato, ma di uno scontro diretto dal peso specifico elevatissimo. I punti in palio potrebbero infatti rivelarsi determinanti nella corsa alla qualificazione alla Coppa Italia, obiettivo che la Reggio BiC ha rimesso con forza nel mirino grazie a un finale di 2025 in netta crescita, caratterizzato da prestazioni convincenti e vittorie di grande valore.

L’avversario di turno, l’Amicacci Giulianova, arriva all’appuntamento forte di una chiusura d’anno semplicemente straordinaria. Gli abruzzesi hanno infatti salutato il 2025 con un successo di enorme prestigio contro la Briantea Cantù, campione d’Italia in carica, un risultato che ha acceso ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente e che rende Giulianova una delle squadre più in forma del momento. Un successo che ha confermato il valore di un roster profondo e competitivo, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Proprio per questo motivo la Reggio BiC è chiamata a una prova di grande maturità. Contenere l’energia e l’entusiasmo dei padroni di casa sarà uno degli aspetti chiave della gara, così come mantenere alta l’intensità difensiva e la lucidità nei momenti decisivi del match. La squadra calabrese ha lavorato con grande attenzione durante la preparazione settimanale, consapevole dell’importanza della posta in palio e del livello dell’avversario che si troverà di fronte.

Il gruppo reggino arriva a questa sfida con rinnovata fiducia. Le vittorie conquistate nella parte finale del 2025 hanno restituito certezze, entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi, permettendo alla Reggio BiC di rientrare a pieno titolo nella volata per la Coppa Italia. Un percorso costruito con sacrificio, lavoro quotidiano e una crescente compattezza di squadra, elementi che ora dovranno emergere anche lontano dal Palacalafiore.

La trasferta di Giulianova rappresenta dunque un vero e proprio banco di prova per misurare ambizioni e stato di forma della Reggio BiC in questo avvio di 2026. Una gara che promette spettacolo e che potrebbe indirizzare in modo significativo il cammino stagionale dei reggini.

L’appuntamento è fissato: sabato 10 gennaio, palla a due alle ore 15. La Reggio BiC è pronta a tornare in campo, con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno nel segno della continuità e della determinazione.

