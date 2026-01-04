Puliservice perfetta anche in coppa: 3-0 alla New Teosidos

Tutto semplice.

Il primo round della Coppa Regionale Calabria, “Memorial Sergio Sorrenti”, lo vincono le amaranto.

La Puliservice Reggio Calabria, capolista del campionato, si prepara molto bene al Big Match da giocarsi al Boccioni l’undici gennaio alle ore 19 in casa della New Teosidos(Quest’ultima vincente con lo stesso parziale contro Crotone, rappresentante del girone parallelo).

25 a 9,25 a 7,25 a 13 i parziali.

Gara sul velluto per le ragazze di Mister Giglietta.

Dominio costante contro la giovane formazione avversaria sulla falsariga della vittoria ottenuta in campionato.

Il secondo round della sfida, con grossa opportunità di chiudere i conti per Capitan Oliveira e compagne è programmato per il 20 gennaio a Pizzo.

L’esordio in Coppa della selezione sempre legata al progetto Sportspecialist ma in ambito maschile, la Dhelios di Mister Daquino, partirà, invece, giovedì 15 gennaio contro la quotatissima Olimpia Bagnara. Formula con un “triangolare”, dove, solo una formazione passerà il turno e secondo round in campo il giovedì successivo, il 22 gennaio 2026 in casa della Luck-Tigano.

Oggi alle ore 18,invece, in campo la Serie A3: la maggiore del gruppo, la Domotek Volley, scende in campo al Palacalafiore per giocare le prima sfida del girone di ritorno ospitano la neo promossa Green Volley Galatone.