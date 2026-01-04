Domotek, tutto pronto per la prima del 2026, arriva Galatone

Inizia il 2026 ed inizia con un vero e proprio tour de force per la Domotek Volley.

Domenica 4 gennaio sfida al Palacalafiore contro la neopromossa Galatone. Si tratta della prima giornata del girone di ritorno.

Gli amaranto, proseguiranno il cammino con la gara del 10 gennaio, alle ore 20, sempre tra le mura amiche in Coppa Italia, contro Campobasso.

Lo stesso cammino avrà il suo terzo appuntamento speciale nella sfida alla capolista del 17 gennaio, sabato in trasferta contro l’attuale capolista Castellana Grotte.

La sfida del Palacalafiore è, come tutte le partite di questo competitivo girone Blu, davvero imprevedibile.

La neopromossa compagine pugliese ha 8 punti.

Domotek in volo a quota 21 a soli due punti dalla vetta.

La sfida di andata venne vinta dai reggini in terra pugliese, presso il Palasport di Tricase con i seguenti parziali(22-25,17-25,16-25), con le doppie cifre di Capitan Laganà e Lazzaretto.

La neopromossa formazione di Mister Licchelli punta forte sull’esperienza di Padura Diaz e Giuliani e sul nuovo innesto, il libero Prosperi Turri.

Arbitrano i signori Emilio Sabia ed Alberto Mancuso.

Classica diretta sul canale nazionale di LegaVolley su YouTube con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

Le dichiarazioni pregara

Domenico Laganà- Capitano

“Anche se, tirando le somme, non abbiamo vinto niente, è stato comunque un anno importantissimo. Da matricola abbiamo fatto un grande campionato arrivando ad un passo dalla Serie A2, e ora con la stagione 2025-26 stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo già scritto pagine di storia”.

L’occhio è già rivolto al futuro immediato: un doppio scontro ravvicinato con il Campobasso, prima in campionato e poi in Coppa Italia. “Un incontro sicuramente interessante”, analizza Laganà. “La partita di campionato sarà la prima di ritorno per provare ad accorciare le distanze dalla vetta della classifica. E la Coppa è un evento a parte, una competizione a sé, ma molto importante. Noi l’abbiamo vissuta già in Serie B ed è bellissimo. Contro Campobasso… sì, attualmente è la nostra bestia nera “in coppa”. Speriamo bene, vogliamo riscattarci e vincere”

Giulio Parrini- Schiacciatore

È una partita difficile come tutte. La giochiamo in casa, quindi per noi è sempre un punto di riferimento il nostro palazzetto, il favoloso Palacalafiore, pieno di anima e di tifosi amaranto. Speriamo ci sia tanta gente e speriamo di fare una gran partita”. Perché dopo, come sottolinea ripetutamente, “c’è la Coppa. Dopo c’è la Coppa e sarà anche quello un appuntamento molto importante, il 10 gennaio contro Campobasso”.